Kate Moss testimone al processo di Johnny Depp contro Amber Heard, ma la vera star è Camille

La super top model è stata la fidanzata dell’ex Pirata dei Caraibi negli anni ’90

Con l’annuncio di una testimonianza eccellente, il processo per diffamazione che Johnny Depp ha intentato contro l’ex moglie Amber Heard si avvia verso la conclusione. Mercoledì, nell’aula della corte di Fairfaxin in Virginia, arriva la super modella Kate Moss, ex fidanzata di Depp tra il 1994 e il 1997, chiamata a deporre dalla Heard.

La scorsa settimana, l’attrice di “Aquaman” aveva detto di aver pensato a Kate quando temeva che l’ex marito volesse spingere sua sorella Whitney Henriquez giù dalle scale. Durante il processo al “Sun” nel 2020 a Londra, Amber aveva sostenuto di aver sentito dire da due persone che Depp aveva spinto la top model dalle scale quando stavano insieme negli anni Novanta. Gli avvocati dell’attore avevano sostenuto all’epoca che si trattava di una totale invenzione.

Kate testimonierà in videoconferenza e, secondo le fonti citate dal New York Post, difficilmente dirà qualcosa a svantaggio dell’attore che lei ha sempre sostenuto.

Certamente, la sua presenza farà agitare non poco i fan e i curiosi che nei giorni scorsi hanno eletto a “personaggio rivelazione del processo” Camille Vasquez, la bella avvocatessa latina di Depp diventata una star durante l’interrogatorio della Heard. In tanti hanno notato i gesti d’affetto che scambia con l’ex Pirata dei Caraibi, ma a domanda diretta sull’esistenza di una relazione non solo professionale con il suo assistito, la Vasquez ha risposto con uno smagliante sorriso senza proferire parola.

Gossip, social media e dirette streaming del processo lo hanno trasformato in uno spettacolo, una legal soap che distoglie dal nocciolo della questione: Johnny Depp accusa Amber di avergli rovinato per sempre la carriera per aver scritto un articolo di opinione sul “Washington Post” nel 2018 descrivendosi, pur senza mai nominarlo, come vittima di violenza domestica. Per questo chiede un risarcimento di 50 milioni di dollari.

Udienza dopo udienza la coppia ha “messo in piazza” liti, dispetti, aggressioni avvenute durante il matrimonio. Tra le più dibattute, la questione del “dito mozzato” di Johnny durante una litigata in Australia.

“Non poteva esserselo tagliato con la bottiglia di vodka che gli avrebbe scagliato addosso Amber”, ha deposto nei giorni scorsi l’ortopedico, Richard Moore, che fa parte dei periti di parte chiamati dalla Heard. Moore ha mostrato foto alla Grand Guignol del dito ferito dell’attore, facendo notare che nessuna scheggia di vetro è stata trovata nella carne all’atto della medicazione. “In tutti i miei anni di pratica, non ho mai visto ferite simili causate nel modo descritto da Depp”, ha detto il medico. Amber sostiene che Johnny, travolto dalla rabbia, si sia provocato da solo la lesione sbattendo un cellulare contro il muro.

Adesso, però il popolo dei social è già in subbuglio per quanto dirà Kate, poi, a partire da venerdì, la parola passerà alla giuria.