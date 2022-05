Film stasera in TV da non perdere martedì 24 maggio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 24 maggio , in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro.

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

La regola del silenzio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Robert Redford e Shia LaBeouf in un action. Un ex sovversivo deve rintracciare la sua ex compagna per provare la sua innocenza.



FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Un eroe, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Un detenuto denuncia a una borsa piena d’oro restituendola al proprietario ma questo gesto porterà esiti imprevisti.

Hours, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Paul Walker in un film ambientato durante gli eventi dell’uragano Katrina e New Orleans.

La sconosciuta, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Giuseppe Tornatore dirige Ksenia Rappoport in un dramma su una donna che cerca una nuova vita dopo un passato di prostituzione.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Jack e Jill, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Adam Sandler e Al Pacino in una commedia. La vita di un pubblicitario viene sconvolta dall’arrivo della petulante sorella gemella.

La donna per me, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi in una commedia romantica. Assalito da dubbi prima delle nozze, un ragazzo si risveglia per magia senza la sua compagna.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Tristano e Isotta, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

James Franco e Sophia Myles nella celebre love story adattata per il cinema.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Top Gun, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film cult con Tom Cruise e Val Kilmer. Il giovane Maverick decide di partecipare a una prestigiosa scuola di aviazione.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Il settimo figlio, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Ben Barnes, Juliane Moore e Jeff Bridges in un film fantasy. Un cacciatore di streghe deve combattere la più potente di esse.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Viaggio al centro della Terra, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Brendan Fraser nel remake di un film degli anni ’50. Tre esploratori si avventurano nella superficie terrestre.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Vice – L’uomo nell’ombra, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Christian Bale nel film biografico su Dick Cheney, ex vicepresidente degli Stati Uniti.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Don Matteo, ore 21:25 su Rai 1

Terence Hill e Raoul Bova nella nuova stagione della nota fiction.

I magnifici sette, ore 21:20 su Rai 2

Remake del notissimo film western, questa volta con protagonisti Denzel Washington e Chris Pratt.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Cinquanta sfumature di rosso, ore 21:20 su Canale 5

Ultimo capitolo della celebre trilogia erotica con Dakota Johnson e Jamie Dorman.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Creed II, ore 21:30 su TV8

Sequel del famoso spin-off della saga di Rocky con Michael B. Jordan e Sylvester Stallone. Creed dovrà affrontare il figlio di Ivan Drago.

Il mondo dei replicanti, ore 21:25 su Nove

Thriller fantascientifico con Bruce Willis. Nella società del futuro ogni uomo ha un clone robot ma uno di questi inizia a commettere omicidi.