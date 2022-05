Fast and Furious 10, al via le riprese a Torino

L’imponente macchina produttiva targata Universal Pictures si fermerà nel capoluogo piemontese per due settimane. Le scene (tutte senza attori) saranno filmate in pieno centro

Come ormai sapranno i fan della saga, l’Italia sarà uno degli scenari di Fast and Furious 10, capitolo conclusivo del franchise con Vin Diesel, nei panni di Dominic Toretto. La macchina produttiva del film, che ha già fatto sosta a Londra e a Roma, è ora sbarcata a Torino per girare nuove scene, tutte di corsa, come è logico aspettarsi. I residenti del capoluogo piemontese potranno dunque udire il rombo dei motori dei veicoli che sfrecceranno attraverso alcune delle strade e delle piazze principali del centro città poiché, a quanto pare, nelle prossime due settimane non è previsto l’arrivo dei membri del cast: le automobili saranno le protagoniste assolute.

DOPO LONDRA E ROMA, FAST AND FURIOUS ARRIVA A TORINO

Le autorità comunali avevano già allertato da qualche tempo i torinesi dell’arrivo della grande troupe a stelle e strisce in città dove è stato predisposto un piano di circolazione studiato per fare posto alle riprese dell’ultima avventura del ciclo Fast and Furious, franchise che è iniziato sul grande schermo più di venti anni fa, precisamente nel 2001, anno di uscita di Fast & Furious di Rob Cohen.

Messi da parte i sentimenti degli appassionati della saga a quattro ruote che già da tempo sono al corrente che il prossimo lungometraggio segnerà la fine della grande storia, non resta che concentrare l’attenzione al nuovo film che si annuncia spettacolare ed emozionante.

LE RIPRESE NEL DETTAGLIO: DOVE E QUANDO SI SVOLGERANNO

I quattrocento membri della troupe di Universal Pictures e Wildside, alla guida della mega produzione, si fermeranno a Torino per due settimane con l’ultimo ciak che sarà battuto il 6 giugno. Le riprese coinvolgeranno principalmente veicoli e stuntman, impegnati in sequenze spettacolari e adrenaliniche.

Le piazze, le strade e i ponti principali della città sono le location designate per le scene torinesi che saranno caratterizzate da un elevato tasso di azione. I più fortunati riusciranno a sentire l’eco dei motori tra Ponte Vittorio Emanuele I, Ponte Umberto I, Corso Fiume, Via Roma, Piazza Crimea, Largo IV Marzo e i Murazzi del Po.

Il set è stato organizzato con la collaborazione della Film Commission Torino Piemonte e ha richiesto il coinvolgimento di oltre cento professionisti locali che hanno cooperato per la riuscita della produzione facendo da ponte tra le esigenze della troupe hollywoodiana e quelle del territorio.