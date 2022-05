Chiara Nasti fa ancora parlare di sé: il gender reveal all’Olimpico scatena una polemica

Il gender reveal di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni ha scatenato numerose polemiche, la coppia insieme dal giugno 2021, ha affittato l’intero stadio Olimpico per scoprire il sesso del loro primo figlio che nascerà dopo l’estate.

All’evento erano presenti numerosi parenti e amici e tutti hanno condiviso sui social i momenti più importanti della festa. Non hanno esitato ad arrivare commenti negativi sui social, che hanno definito il gender reveal una “trashata” e “cafonata“.

A questo Chiara Nasti risponde: “La verità è che non avete mai visto una cosa simile… disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare. […] siamo stati così originali che a certa gente non scende giù”.

Dopo la storia, l’influencer ha reso il suo profilo privato.