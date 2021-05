Barbara D’Urso saluta nell’ultima puntata di Domenica Live, il programma chiude per sempre?

Domenica 23 maggio, è andata in onda su Canale5, l’ultima puntata di Domenica Live. Sono arrivati i saluti di Barbara D’Urso al suo pubblico. Nelle scorse settimane si era anche parlato di una chiusura definitiva del programma, secondo quanto detto da Dagospia. La nota conduttrice nel momento di chiusura dell’ultima puntata di Domenica Live, effettivamente, ha fatto riferimento a nuove esperienze lavorative, affermando: “Amici e amiche di Domenica Live si conclude qui oggi, come già previsto, la vecchia stagione di Domenica Live. Come tutti gli anni, da dieci anni, io ringrazio tutti quelli che hanno messo il cuore insieme a me per voi, per stare insieme. Noi ci vediamo nella prossima stagione di Canale5 con delle cose nuove, assolutamente meravigliose che ci vedranno insieme. E poi ovviamente domani con Pomeriggio Cinque. Perché il mio cuore è vostro per sempre, tutti i giorni della settimana. Col cuore”.

Barbara D’Urso ha salutato il pubblico dando appuntamento alla prossima stagione “con delle cose nuove”. Dalle sue parole, tuttavia, non è apparso chiaro se i nuovi programmi che la vedranno protagonista affiancheranno Domenica Live o se la trasmissione si fermerà.

Si aspettano comunicazioni ufficiali, ma secondo quanto detto da Dagospia la chiusura di Domenica Live sarebbe definitiva e si starebbe già pensando a cosa proporre agli spettatori la domenica pomeriggio: “Barbara D’Urso fuori dalla domenica pomeriggio. Domenica Live sta ottenendo ascolti flop. Si lavora al dopo, sul cosa programmare e soprattutto su quali volti puntare”.

Diversamente da quanto deciso da Mediaset per Domenica Live, la Rai allunga l’edizione di Domenica In. La conduttrice Mara Venier, infatti, nelle scorse puntate ha annunciato che il programma continuerà ad andare in onda fino alla fine di giugno. L’ultima puntata è prevista per domenica 27 giugno.