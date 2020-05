TV2000, stasera andrà in onda il Rosario dei Giovani

Oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20.00, l’emittente nazionale Tv2000 trasmetterà il Rosario dei Giovani presieduto dal vescovo di Teramo-AAtri Lorenzo Leuzzi, dalla Cappella dell’Antico Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, dove attualmente riposano le spoglie del santo patrono d’Abruzzo e della gioventù italiana. Con questa preghiera si ricorderà il primo centenario della canonizzazione di San Gabriele, avvenuta il 13 maggio 1920 per opera di Papa Benedetto XV. In questo mese di maggio 2020 sarebbe dovuto iniziare il giubileo con l’apertura della porta santa, che avrebbe dato avvio ad un intero anno di commemorazioni. Ovviamente l’emergenza Coronavirus ha costretto al rinvio al 2021 di tutte le manifestazioni pubbliche previste. Le celebrazioni del centenario della canonizzazione di San Gabriele sono però solamente rimandate: avranno infatti inizio il 27 febbraio 2021 (festa liturgica del santo) e proseguiranno per tutto l’anno.