Rai Radio Techetè, torna “Tutto il calcio minuto per minuto”

In attesa del ritorno del campionato negli stadi italiani, il grande calcio ritorna su “Rai Radio Techetè” che ritrasmetterà integralmente le puntate di “Tutto il calcio minuto per minuto” del campionato 1988/1989. A partire da lunedì 25 maggio nello spazio sport del canale, alle 14.00 e “on demand” sul sito https://www.raiplayradio.it/radiotechete, tutte le 34 puntate di “Tutto il calcio” che furono trasmesse in origine dal 9 ottobre 1988 fino all’ultima partita del 25 giugno 1989. Il campionato 1988/1989 è stato vinto dall’Inter, al suo tredicesimo titolo, seconda classificata il Napoli e terza classificata il Milan. Il capocannoniere del torneo è stato Aldo Serena (Inter) con 22 reti. In coda, alla classifica sono stati retrocessi Como, Pisa, Pescara e Torino. Questa edizione di “Tutto il calcio minuto per minuto” del 1988 era stata realizzata dal pool sportivo dei Giornale Radio Rai, curato da Mario Giobbe e condotta in studio da Massimo de Luca. Tra i radiocronisti in onda dagli stadi c’erano invece: Enrico Ameri, Enzo Foglianese, Riccardo Cucchi, Alfredo Provenzali, Ezio Luzzi, Sandro Ciotti, Emanuele Dotto e Bruno Gentili.