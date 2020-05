Michele Bravi, Verissimo: messaggio inedito. “Lo spazio del dolore”

Michele Bravi, Verissimo: messaggio inedito. “Racconto lo spazio del dolore”

A Verissimo – Le Storie è stata ritrasmessa l’intervista di Michele Bravi, realizzata pochi mesi fa. L’artista, innanzi a Silvia Toffanin, tornava a raccontarsi dopo un lungo periodo di silenzio volontario, provocato dall’incidente stradale in cui è stato coinvolto nel 2018 e in cui ha perso la vita una donna. Dopo la replica dell’intervista, è stato mandato in onda un videomessaggio inedito del cantante, che ha narrato le emozioni provate nel rientrare sulle scene televisive e musicali (attualmente è uno dei protagonisti di Amici Speciali).

“Con questa canzone (La vita breve dei coriandoli, nuovo singolo di Bravi, ndr) penso di essere riuscito a raccontare il giusto spazio del dolore di cui abbiamo parlato nell’intervista di qualche mese fa. Partecipare ad Amici Speciali mi ha confermato quanto la musica sia una presenza enorme della mia vita”. Così Michele nel videomessaggio recapitato a Verissimo. L’artista sta vivendo un momento di riassestamento, dopo aver affrontato il trauma dell’incidente stradale in cui è rimasto invischiato e in cui una donna è morta. Oggi Bravi sta cercando di riemergere dal punto di vista umano e professionale.

Potrebbe non essere una presenza fugace quella di Michele ad Amici Speciali. Le ultime indiscrezioni, diffuse da TvBlog, mormorano che negli studi Elios circolano alcune voci circa la possibile partecipazione di Bravi alla prossima edizione, quella ‘standard, di Amici di Maria De Filippi. Nel 2017 aveva già ricoperto un ruolo all’interno talent show di Canale 5, in veste di tutor degli allievi. Pare “certa la presenza del cantautore anche nella prossima edizione del talent show di Canale 5, al via in autunno (i casting sono già aperti). E al netto di come si evolverà l’emergenza Coronavirus. Non è chiaro in questo momento quale ruolo preciso sarà affidato a Bravi, ma la volontà di Maria De Filippi e della sua produttrice Sabina Gregoretti avrebbe trovato risposta positiva nel giovane artista”.





