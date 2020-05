Eros Ramazzotti sbotta contro il gossip: “Basta inventare flirt, cosa dico a mia figlia Aurora?”

Il cantante è stufo dei flirt che gli vengono attribuiti in continuazione dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli. Dopo l’ennesimo gossip (che lo ha visto protagonista con Sonia Lorenzini), Ramazzotti si è sfogato: “Sono sempre preso di mira, il problema è cosa possono pensare i miei figli”.

Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, si sono moltiplicati gli avvistamenti di Eros Ramazzotti in compagnia di altre donne, per la gioia degli appassionati di cronaca rosa. Peccato che si siano svelati tutti finti gossip che il cantante si è affrettato a smentire, sempre più piccato. E ora, ai microfoni del format radiofonico “I Lunatici”, Eros si è sfogato contro una situazione che, a suo dire, danneggia soprattutto i suoi figli Aurora (nata da Michelle Hunziker), Raffaela Maria e Gabrio Tullio (avuti dalla Pellegrinelli).

Ogni due settimane mi attribuiscono un nuovo flirt. Mia figlia legge, viaggia molto in internet, capita che legga una cosa così e mi venga a fare domande. E cosa gli dico?

In effetti, è difficile dare torto a Ramazzotti, che dalla separazione con la Pellegrinelli si è visto costantemente al centro del gossip. Prima gli è stato attribuito un interesse per Miss Italia Carolina Stramare, un rumor su cui lui si è fatto quattro risate mostrando una foto con… sua nonna. Poi, la girandola gossip è continuata con la paparazzata insieme a Valentina Bilbao, un’amica incontrata a Miami. Quindi, è arrivato il turno di Roberta Morise, altra insinuazione che un Ramazzotti non più così in vena di scherzi ha definito qualcosa di “schifoso e disumano“. E ancora, dulcis in fundo, ecco le foto di Eros al maneggio con la ex di Uomini e Donne Sonia Lorenzini. Per l’ennesima volta, si è trovato costretto a intervenire per negare tutto. A questo punto, però, l’artista è davvero spazientito:

Se non posso mettere piede fuori casa che mi fanno le foto e mi attribuiscono una nuova fiamma, non si può far niente, non c’è rimedio. Quando una società funziona così, cosa puoi fare? Se fossi da solo, se non avessi i figli, me ne fregherebbe poco. È pubblicità. Ma ci sono i miei figli, è diverso. Io non posso avere una amica. Perché se ho un’amica è subito quella con cui sto. (…) Non mi pesa molto, se non in relazione a cosa ne potrebbero pensare i miei figli.

Dopo Michelle Hunziker, Aurora ha conosciuto solo Marica Pellegrinelli

“Adesso se io esco con una a prendere un caffè sono sempre preso di mira”. Ramazzotti descrive la situazione come il “rovescio della medaglia della popolarità”. Del resto, è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata ma soprattutto ha sempre cercato di proteggere al massimo la famiglia. Per questo motivo, ha spiegato ai Lunatici, presentò ad Aurora soltanto Marica Pellegrinelli, perché si trattava di una relazione importante, destinata infatti a durare un decennio e a essere coronata da un matrimonio lungo cinque anni. “Ma tutte le altre storie e le cose che ho avuto prima me le sono tenute per me. È giusto che sia io a decidere quando dire ai miei figli chi è la mia nuova compagna”, ha chiuso il cantante.

FanPage