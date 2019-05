Zoë Kravitz si è sposata (con Karl Glusman) in segreto

La figlia di Lenny, e protagonista di «Big Little Lies», sarebbe già andata a nozze (in gran segreto). Come tante altre star prima di lei…

Il partito di quelli che si sposano e non lo dicono avrebbe adesso un nuovo membro: Zoë Kravitz, 30 anni, figlia di Lenny e Lisa Bonet. L’attrice avrebbe detto «sì» all’attore e modello Karl Glusman che frequenta dal 2016. A rivelarlo è Us Weekly, e la data sarebbe ancora top secret.Il fidanzamento ufficiale risale al febbraio 2018, anche lì lontano dai riflettori. Zoë Kravitz l’aveva rivelato poi casualmente posando nuda sulla cover dell’americano Rolling Stones (esattamente come mamma Lisa 30 anni fa): «Oh sì, sono fidanzata ufficialmente, non l’avevo ancora detto a nessuno.Voglio dire, non l’ho detto al mondo. Volevo tenerlo privato», aveva spiegato. La figlia di Lenny poi era entrata nei dettagli: Karl avrebbe voluto chiederglielo cogliendola di sorpresa, ma a causa di un problema di lavoro il piano non è andato a buon fine e così ha dovuto accontentarsi del salotto di casa.«Ero in pantaloni della tuta», ha rivelato Zoë, che sta per debuttare con la seconda stagione di Big Little Lies al fianco della new entry Meryl Streep e del resto del cast (Nicole Kidman, Reese Whiterspoon, Lara Dern), «Penso di essere stata anche un po’ brilla, e sentivo il suo cuore che batteva velocemente. Gli ho detto “tesoro, stai bene?” Ero davvero preoccupata per lui, era davvero molto nervoso». A un certo punto Karl si è inginocchiato, ma lei ha subito pensato che si fosse accasciato sul pavimento: «Gli ho detto “sdraiati, così rallenti le pulsazioni”». Poi ha capito: «Mi è piaciuto il modo in cui me l’ha chiesto, eravamo a casa, senza niente di elaborato intorno». Del resto, il loro segreto è questo: «Accanto a lui posso essere me stessa al 100 per cento».

Stefania Saltalamacchia,