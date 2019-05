Zelig tv, domani torna “Radio Molla”

Secondo appuntamento con RADIO MOLLA il nuovo travolgente ed esilarante format condotto da Gene Gnocchi con la figlia Silvia, in onda sabato 25 maggio alle 20.40 in prima TV assoluta su Zelig TV (63 del DTT).

In questa seconda puntata, i due conduttori, ovvero John Legend vecchia rockstar che ha già aderito a quota 100 e sua figlia Lionella Legend che fa la navigator per Di Maio, introducono il tormentone del programma “Rock is on the clock everytime but o’clock”.

E tra l’annuncio di improbabili ospiti come Cristiano Ronaldo, grandi quiz e ironiche ricette rock, la Redbull fatta in casa, i due lanciano una serie di video clip di artisti e bands poco noti ma tra i migliori della scena musicale indie rock contemporanea. In questa puntata Barns Courtney, 99, Blossoms, Dave Hause e Børns.

A fare da cornice la surreale, sagace e mai scontata lettura comica di ciò che accade nel mondo da parte di Gene Gnocchi, con notizie al limite dell’assurdo, come l’annuncio dell’imminente duetto musicale fra Marilyn Manson e Suor Cristina.

Grande appassionato di rock come la figlia che dal padre ha ereditato la stessa inimitabile “erre fidentina”, il format è scritto da Gene Gnocchi insieme a Simone Bedetti e Luca Fois.

L’appuntamento con Radio Molla, format di produzione originale, è su Zelig TV ogni sabato, per venti puntate da trenta minuti ciascuna a partire dal 18 maggio, alle 20.50, escluse le prime due puntate trasmesse invece alle 20.40.