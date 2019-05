Rihanna, a Parigi pop up store Fenty

Resterà aperto per soli dieci giorni nel cuore della capitale

E’ stato inaugurato a Parigi il primo pop up store di Fenty, il marchio creato dalla collaborazione di Rihanna con LVMH. La collezione Fenty – dal cognome di famiglia della celebre popstar giunta per l’occasione nella capitale francese – comprende una linea pret-a-porter, calzature e accessori. Situato al numero 10 di Rue de Turenne, a due passi da Place des Vosges, nel cuore del Marais, il temporary store resterà aperto solo per dieci giorni, poi le vendite continueranno sul sito web e forse anche in nuovi pop up store la cui eventuale apertura resta ancora top secret. Sviluppata e diretta da Rihanna, Fenty Maison diventa così la prima linea di abbigliamento di lusso lanciata da LVMH in oltre 30 anni: l’ultima fu Christian Lacroix, inaugurata nel 1987. All’inaugurazione, oltre alla celebre popstar ed influencer, hanno partecipato anche il n.1 di LVMH, Bernard Arnault, Maria Grazia Chiuri e numerose personalità del mondo della moda, dello spettacolo e della cultura.

Ansa