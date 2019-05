Stasera andrà in onda, su Rai3, l’ultima puntata di “L’Aquila – Grandi Speranze”

Sesto e ultimo appuntamento con la fiction “L’Aquila – Grandi speranze”, in onda su Rai3 stasera alle 21.25, una serie creata da Stefano Grosso, la regia di Marco Risi e con Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi , Luca Barbareschi e con la partecipazione di Valentina Lodovini.

A casa Basile la tensione è irrespirabile: Franco continua ad indagare su suo padre, convinto che abbia avuto un ruolo nella scomparsa di Costanza, mentre Silvia, seguendo le indicazioni della medium, si reca a Milano per cercare tracce della figlia. Il progetto di Riccardo, intanto, procede a gonfie vele, finché Gianni non decide di giocare il tutto per tutto pur di ostacolarlo. Per i ragazzi, invece, la tensione è alle stelle, sia in zona rossa, dove decidono di affrontare Leo e i suoi una volta per tutte, che a teatro, dove Margherita, nel corso delle prove generali di Romeo e Giulietta, decide di giocare a carte scoperte con i sentimenti di Simone e Davide. E mentre Gianni e Riccardo sono costretti a pagare il prezzo delle scelte fatte in precedenza, per Franco,

Silvia e Davide si prospetta un Natale inaspettato.