Domani, Rai1 trasmetterà una nuova puntata di “A sua immagine”

Nella puntata di “A sua immagine” in onda domani su Rai 1 alle 15.55 Lorena Bianchetti farà conoscere Monreale, a pochi chilometri da Palermo. La città è parte dell’itinerario arabo-normanno dell’Unesco ed è nota in tutto il mondo per i mosaici della Cattedrale, un capolavoro assoluto, conosciuto in tutto il mondo. La storia racconta che Guglielmo I, re normanno di Sicilia, in una notte del 1171, ebbe in sogno l’apparizione della Madonna, che gli svelava il posto in cui era nascosto un immenso tesoro, con il quale Guglielmo avrebbe dovuto erigere un tempio a lei dedicato. Il re diede inizio alla costruzione della Cattedrale, del Palazzo Arcivescovile e del Chiostro benedettino. La spiritualità dei monaci influenzò tutto il territorio per secoli e, accanto all’Abbazia, nacque la città.

Mimmo Cuticchio, noto puparo, regista e attore, rievocherà il suo legame con la Cattedrale e i nuovi mosaicisti e ceramisti di Monreale racconteranno del legame tra bellezza e spiritualità cristiana.

Alle 16.15, spazio al commento al Vangelo della domenica con don Maurizio Patriciello. L’orrore dell’Olocausto sarà raccontato da lui per immagini e suggestioni. Lui che, a conclusione del suo pellegrinaggio per i primi trent’anni di ordinazione sacerdotale, nei campi di sterminio nazisti di Auschwitz e Birkenau porta il Vangelo dell’amore. Il parroco di Caivano indicherà la strada, affinché simili orrori non si ripetano mai più, e presenterà dei testimoni martiri della fede, per levare un grido di speranza.

Questa puntata, prima e seconda parte, andrà in replica su Rai 1, la domenica dalle 06:00 alle 06:30.