“L’isola di Pietro”, iniziate le riprese della terza serie

S ono cominciate lunedì scorso a Carloforte, in Sardegna, e proseguiranno sino a fine giugno le riprese della terza stagione della fiction Mediaset ‘L’isola di Pietro’ che andrà in onda il prossimo autunno su Canale 5. Il cast, con Gianni Morandi per protagonista nei panni del pediatra Pietro, tornerà nel Sulcis di nuovo dopo la pausa estiva, per girare da settembre per altre 5-6 settimane, ha annunciato la Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei, che produce la fiction da oltre 4 milioni di spettatori assieme a Rti. Le nuove sei puntate saranno dirette da Alexis Sweet e Luca Brignone.

La Sardegna si candida a diventare un grande centro di produzione cinematografica nel Mediterraneo, ha auspicato il presidente della Regione Christian Solinas in una conferenza stampa con cast e produttori della serie in sei puntate, tenutasi stamattina a Villa Devoto alla presenza dell’assessore al Turismo Gianni Chessa.

“Credo che il grande successo di questa serie sia dovuto alle bellezze che fanno diventare protagonisti l’isola di San Pietro e tutto il Sulcis”, ha osservato Morandi, terzo influencer italiano e testimonial convinto della Sardegna, incontrata per la prima volta a 19 anni per i primi concerti. “Gli attori, sì, sono importanti, ma il mare, l’atmosfera e l’affetto che si sente da parte della gente verso di noi e il progetto sono parte integrante. Forse la stessa storia raccontata altrove non avrebbe lo stesso peso. Ormai a Carloforte quasi quasi sono diventato un medico davvero”.

“La Sardegna ci ospita con grande partecipazione”, ha aggiunto il protagonista. “Durante tutto l’anno ricevo messaggi: ‘Quando tornate, ci sarà anche la quarta serie?’

“Gianni Morandi, sei nel cuore delle persone”, gli ha dato il benvenuto l’assessore Chessa, “e la tua presenza ci onora”.

Fra le new entry della terza serie c’è l’attrice sarda Caterina Murino, felice di tornare a girare nella sua isola.

Sostenuta dalla Film Commission della Regione, la produzione si è impegnata a ridurre del 50% i consumi energetici durante le riprese, nel rispetto di un protocollo Green. “Questa regione è molto attenta all’ambiente e ci ha stupito”, ha evidenziato Luca Bernabei, amministratore Delegato di Lux Vide. “Noi giriamo in tutta Italia, ma per la prima volta ci viene chiesta un’attenzione concreta al territorio”.

Nel cast anche Christian Cocco, Alma Noce, i nuovi ingressi Francesco Arca e Francesca Chillemi, accanto Chiara Baschetti che stamane ha così riaffermato il suo amore per la Sardegna: “Avete la capacità di farci sentire a casa. Io sono romagnola, ma mi piacerebbe la cittadinanza qua”.

Nel luglio 2018 un’indagine on line su un campione di 2 mila intervistati (su un target rappresentativo di 27,5 milioni di persone, tra i 18 e i 64 anni, residenti sul territorio nazionale, Sardegna esclusa) ha confermato il positivo impatto della fiction sui flussi turistici verso la Sardegna. Per la prima serie dell’Isola di Pietro la Regione ha investito circa 400 mila euro, per la seconda 854 mila euro. Sono state oltre 900 le persone sarde coinvolte a vario titolo nella fasi di pre e di post produzione della fiction dell’Isola di Pietro e altrettante quelle coinvolte come comparse, attori minori, costumisti e truccatori.