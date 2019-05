“All Togheter Now”, J-Ax si commuove

Commozione per J-Ax durante la seconda puntata di All Together Now. Al rapper sono venuti gli occhi lucidi ascoltando un concorrente. Un ragazzo di 19 anni con una voce potente e bellissima. “Tu sembri come se Mario Biondi e Dart Vader di Star Wars avessero avuto un figlio”, commenta J-Ax rivolgendosi a Luca. Il rapper non nasconde di non essere riuscito a trattenere l’emozione. Oltre ai telespettatori, anche Michelle Hunziker si è accorta del momento di emozione del suo compagno d’avventura. Luca ha ottenuto 95 voti favorevoli da parte del “muro umano” composto dai 100 gudici del programma musicale di Canale 5. Per questo motivo, non è stato difficile passare in semifinale che si terrà durante la quinta puntata della competizione presentata da Michelle Hunziker e J-Ax.

Liberoquotidiano.it