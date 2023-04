Yari Carrisi: “Fino al 2020 credevo che mia sorella Ylenia fosse viva”

Ospite a “Verissimo” assieme alla madre Romina Power, il figlio d’arte parla del dolore per la scomparsa della sorella

“Fino al 2020 credevo che fosse viva, in giro per il mondo“. Ospite assieme alla madre Romina Power, Yari Carrisi parla del dolore per la scomparsa della sorella Ylenia, avvenuta nel 1994. “Ho sempre pensato che stesse facendo un viaggio incredibile e fosse diventata una sciamana“. A fargli cambiare idea, il ritorno a New Orleans: “Una volta lì, ho ripassato i suoi passi e parlato con delle persone che erano coinvolte all’epoca”. Nonostante ciò, la speranza di rivederla ancora resta, soprattutto per lo stretto rapporto che i due avevano. “Ylenia era la mia bussola. Era l’unica che capiva quello che avevo passato”, racconta Carrisi. “Aveva una bellezza, una cultura, una voglia di vivere incredibili“.