Valerio Merola, Mariangela Chianese ed Enzo Gragnaniello insieme per il ‘Calvizzano Festival d’Autore’ 2023

Saranno i validissimi Valerio Merola e Mariangela Chianese i conduttori del “Calvizzano Festival d’Autore”.

La manifestazione è al via per la sua seconda edizione del patrocinio culturale e patrimoniale della Città Metropolitana di Napoli, che ha certificato il valore civico dell’evento già nella prima edizione.

Questa kermesse fa parte del progetto “Calvizzano: un paese sempre in festa da Natale all’Estate” e contribuisce alla formazione del “Cartellone degli Eventi Metropolitani”. La nuova edizione del 2023 promette grandi sorprese ed è già partita la fase di scouting per acquisire brani inediti mai pubblicati da giovani under 35 che possono inviare la loro proposta all’indirizzo calvizzanofestival2023@gmail.com.

I brani musicali saranno sottoposti al vaglio di una commissione di esperti che selezionerà dieci proposte. Gli artisti aspiranti si contenderanno, nella serata del 24 giugno a Villa Calvisia, i primi tre premi. Il vincitore potrà godere di numerosi vantaggi, come la registrazione del brano in uno studio professionale con l’aiuto di musicisti, arrangiatore e fonico per il mixing. Inoltre, verrà realizzato un videoclip a corredo del brano che sarà pubblicato con Label Music Universe a.c.m. e diffuso su oltre 100 digital store a copertura di oltre 240 paesi del mondo. La promozione proseguirà con l’ invio del brano ad oltre 1.200 emittenti radiofoniche. Infine, il vincitore avrà l’opportunità di avere interviste con emittenti radiotelevisive.

I brani dei cantautori finalisti saranno inseriti in una compilation che sarà pubblicata con Label Music Universe a.c.m. e diffusa su oltre 100 digital store a copertura di oltre 240 paesi del mondo. Inoltre, sarà promossa tramite l’invio del brano ad oltre 1.200 emittenti radiofoniche.

La partecipazione al festival è gratuita, e sarà garantito, senza costi, anche il vitto e l’alloggio a coloro che provengono da altre regioni d’Italia per partecipare alla finale.

Di grande caratura anche lo special guest della serata: Enzo Gragnaniello si esibirà con un suo miniconcerto volto anche ad incentivare la voglia di fare musica dei concorrenti.

In conclusione, il “Calvizzano Festival d’Autore” è un’occasione imperdibile per i giovani under 35 che desiderano far conoscere la propria musica. Grazie alla partnership con Label Music Universe a.c.m. e alla diffusione del brano su oltre 100 digital store e 1.200 emittenti radiofoniche, i partecipanti avranno l’opportunità di farsi conoscere in tutto il mondo.

Per info e/o iscrizioni : calvizzanofestival2023@gmail.com