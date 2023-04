Beatrice Valli ha partorito, sui social presenta la quarta figlia

L’influencer ha svelato il nome della piccolina, tenuto segreto fino all’ultimo

Beatrice Valli è diventata mamma per la quarta volta. Sui social ha condiviso gli scatti in cui stringe teneramente tra le braccia la piccola nata dall’amore con Marco Fantini. Il nome scelto per la bambina è rimasto segreto fino all’ultimo, ma con le prime immagini della piccola lo ha finalmente svelato: si chiama Matilda Luce.

Beatrice Valli non vedeva l’ora di partorire e anche i follower erano con il fiato sospeso. Li aveva salutati dall’ascensore di casa mentre andava a fare il tracciato e poi è riapparsa sui social con la piccola tra le braccia. Non è stata una gravidanza facile la sua, ma alla fine tutto è andato per il meglio, e ora lei e Marco Fantini sono al settimo cielo con la loro piccolina. Il nome è rimasto segreto fino all’ultimo: in lizza insieme a Matilda Luce c’erano Celeste, Blu e Alba. Avevano detto che la scelta definitiva sarebbe avvenuta solo dopo il parto e così è stato.

L’annuncio social

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno condiviso alcuni scatti della neomamma con la sua piccolina tra le braccia. Immagini tenere e dolci in bianco e nero, in cui traspare tutta la felicità di un momento così speciale. “Eccoci qui, un po’ stanche ma siamo qui. Ora ci godiamo questo momento e torneremo da voi nei prossimi giorni”, ha detto l’influencer in un breve video, in cui appare radiosa e perfettamente rilassata. Per lei e per la sua famiglia sono arrivati gli auguri di tanti amici vip, da Aurora Ramazzotti a Cristina Marino (entrambe mamme da poco, la prima di Cesare Augusto e la seconda di Noè Roberto), Costanza Caracciolo, Alena Seredova, Francesca Sofia Novello... Ma i pensieri più speciali sono stati quelli delle sue sorelle Eleonora e Ludovica Valli (quest’ultima ha da poco dato alla luce Otto Edoardo), che non vedono l’ora di conoscere la nipotina.

Una famiglia extralarge

Matilda Luce è l’ultima arrivata in una famiglia extralarge. Beatrice Valli e Marco Fantini, che si sono sposati poco meno di un anno fa a Capri, sono già genitori di Bianca (5 anni) e Azzurra (2). Beatrice è mamma anche di Alessandro (10) avuto quando lei era appena 17enne dal calciatore Nicolas Bovi. Presto si trasferiranno in un nuovo appartamento nel quartiere CityLife a Milano (nello stesso palazzo in cui hanno acquistato anche i Ferragnez), una casa abbastanza grande da contenere tutta la loro felicità.