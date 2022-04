La lunga Liberazione su Rai Storia

Un palinsesto dedicato per il 25 aprile

Dallo sbarco Alleato in Sicilia nel luglio del 1943 alla liberazione dal nazifascismo e alla riconquista della libertà: in occasione del 25 aprile, Rai Cultura dedica alla Festa della Liberazione tutto il palinsesto del lunedì di Rai Storia, con la “guida” di Carlo Lucarelli e gli interventi dello storico Giovanni De Luna che si sofferma sui momenti più importanti di due anni cruciali per la storia italiana. Il racconto de “La lunga Liberazione” – in onda dalle 8.00 alle 20.00, preceduta da “Il giorno e la Storia e dal doc “Qualcosa che vive e brucia” – intreccia le campagne militari degli Alleati con la Resistenza dei diversi gruppi partigiani: venti mesi in cui l’Italia ha vissuto la “guerra in casa”, l’occupazione tedesca con la violenza del suo apparato repressivo e lo scontro feroce tra partigiani e nazifascisti. Carlo Lucarelli segue questa “risalita” dal sud al nord attraverso le storie di uomini e di donne, di episodi poco noti o del tutto sconosciuti, che fanno riviere il senso di un periodo di straordinaria e terribile intensità.



Alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia, invece, “Passato e Presente” con Paolo Mieli e il professor Marcello Flores raccontano l’Operazione Teodora, l’azione congiunta tra alleati e partigiani di Arrigo Boldrini, il “comandante Bulow”.



In prima serata, poi, nello Speciale “La strage di Acerra”, di Clemente Volpini con la regia di Matteo Bardelli, la professoressa Isabella Insolvibile ricostruisce la strage che i nazisti compirono tra il primo e il 3 ottobre 1943 nella cittadina campana, uccidendo più di 80 persone. uomini, donne, anziani, bambini. La vittima più piccola aveva solo un anno. Si chiamava Gennaro Auriemma. Si tratta di una delle più grandi stragi compiute dall’esercito tedesco nel sud Italia e fu l’atto conclusivo di circa un mese di violenze alle quali la popolazione reagì in massa, dando vita a una forma di resistenza organizzata.



Il palinsesto dedicato al 25 aprile si chiude alle 22.10 con il doc “Milano in guerra” – che racconta la storia della città durante il secondo conflitto mondiale – seguito da “SeDici Storie” che propone “Ines e Stefano. Una storia di amore e di resistenza”, sulla vita antifascista di Stefano Siglienti e Ines Berlinguer, e “Fuga da Lipari” che ricorda quando, nel 1929, Carlo Rosselli, Emilio Lussu e Francesco Fausto Nitti scapparono dal confino per raggiungere la Francia, dove fondarono, con altri fuoriusciti, Giustizia e Libertà.