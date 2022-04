Cesare Cremonini, il nuovo singolo è Chimica

Da venerdì 22 aprile in alta rotazione radiofonica, Chimica, il nuovo singolo di Cesare Cremonini, terzo estratto dall’album La ragazza del futuro. Un racconto ipnotico tra sensazioni e ricordi dell’inconscio alla vista della persona amata e desiderata, con la quale il cantautore sente di provare una certa “chimica”

“La chiamano chimica, sì. Quando non ci pensi ma ci pensi uguale”. Attacca con queste parole il ritornello di Chimica, il nuovo singolo di Cesare Cremonini, da oggi in alta rotazione radiofonica dopo la release ufficiale dello scorso 24 febbraio nella tracklist del suo nuovo disco La ragazza del futuro. Chimica è il terzo brano estratto dal già fortunatissimo progetto musicale, dopo il successo di Colibrì e di La ragazza del futuro. Ecco di cosa parla e quando si potrà ascoltare live.

CESARE CREMONINI CANTA DI CHIMICA NEL SUO NUOVO SINGOLO

Sta già suonando ripetutamente sulle migliori radio italiane dalla mezzanotte di oggi, venerdì 22 aprile, Chimica, il nuovo singolo di Cesare Cremonini estratto dal suo ultimo album La ragazza del futuro (Virgin Records/Universal Music Italia). Una canzone che nel suo spiccato essere pop, racconta di quella “chimica” nei confronti della persona amata ed oggetto del proprio desiderio. Un brano perfetto da cantare e da ballare, “che proviene direttamente dall’inconscio, in uno strano vortice fatto di ricordi, sogni e immagini sedimentate dentro di noi, che la musica e il ritmo hanno il potere di risvegliare”, ha raccontato il cantautore bolognese sui social in una lunga didascalia che accompagna la cover ufficiale della nuova canzone. Un viaggio tra le sensazioni di un amore, condite da “un pizzico di malizia” che rende il testo “apparentemente diretto ed esplicito”, nelle suggestioni di un abito dai veli vaporosi che lascia intravedere la pelle nuda, le forme sensuali, il desiderio erotico senza mai mostrarlo del tutto. “Proprio come nei sogni, tutto in Chimica è surreale e le regole non esistono”, scrive Cremonini su Instagram, rifacendosi anche alle caratteristiche più tecniche del brano, capace di trasportare l’ascoltatore in un’altra dimensione fatta di ritmo ipnotico, che culmina in un ritornello con tanto di riff di basso funky e tocco di elettronica. In radio da oggi, Chimica è in realtà arrivato alla release lo scorso 24 febbraio, in concomitanza con l’uscita dell’album La ragazza del futuro di cui ne è il terzo singolo estratto dopo Colibrì e la title track.

CESARE CREMONINI PRESTO IN TOUR

Accanto all’annuncio dell’arrivo di Chimica nel palinsesto radiofonico italiano, Cesare Cremonini ha anche colto l’occasione per rinnovare il suo grazie ai fan per il tour presto in partenza negli stadi della Penisola e già in gran parte sold-out. “Sarà il tour dei sogni”, ha anticipato il cantautore bolognese, ora costantemente in studio per la preparazione della magica serie di show all’avvio il prossimo 9 giugno dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per ingannare l’attesa che porterà vecchi e nuovi fan al Cremonini Stadi 2022 – che si prospetta avere un gran finale all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola – presentare ufficialmente l’inedito Chimica sembra essere stata la scelta giusta, vista la sua melodia tutta da cantare e ballare, perfetta per le performance live negli stadi e per un ritorno ancora più sentito alla dimensione dal vivo, dopo il brusco stop a causa della pandemia. Ecco un riepilogo delle date del Cremonini Stadi 2022: