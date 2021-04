È morta Milva, la “rossa” della musica italiana

È morta Milva, storica voce della musica italiana. Si è spenta a 82 anni nella sua casa di via Serbelloni, in pieno centro a Milano. Viveva con la segretaria Edith e la figlia, Martina Corgnati, critica d’arte. La «rossa», così veniva chiamata per la sua fiammanete chioma, era malata da tempo. Prima di ritirarsi a vita privata era stata negli anni ruggenti del Festival di Sanremo la Pantera di Goro. Milva divenne una raffinata interprete ai quattro angoli del mondo. Cantò e recitò in nove lingue, interpretò Brecht in tedesco e il tango di Piazzolla in spagnolo, cantò in Giappone e Corea del Sud. Nel 2009 fu nominata Cavaliere della Legion d’Onore in Francia, ebbe una Croce al merito a Berlino. Nel 2018 vinse anche il Premio alla Carriera del Festival (partecipò ben 15 volte).

Lastampa.it