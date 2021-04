American Horror Story, Paris Jackson nel cast

Nuovo impegno per l’attrice, cantante e modella. Infatti, nelle scorse ore TMZ ha annunciato in esclusiva l’arrivo di Paris Jackson, classe 1998, nel cast della decima stagione di American Horror Story.

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ha drasticamente interessato il mondo dell’intrattenimento coinvolgendo anche numerose produzioni che hanno dovuto subire rallentamenti, rinvii e modifiche, tra queste troviamo anche la serie ideata da Ryan Murphy.

American Horror Story: Double Feature è il titolo della decima stagione, come rivelato dallo stesso creatore attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram che vanta più di un milione di follower che seguono quotidianamente la sua vita; nel giro di poco tempo il filmato dell’annuncio ha ottenuto oltre 430.000 like e più di 1.200.000 visualizzazioni.

Poco fa TMZ ha rivelato in esclusiva importanti informazioni sui nuovi episodi della decima stagione che sarà suddivisa in due parti, ovvero due mini serie. Infatti, Paris-Michael Katherine Jackson, questo il nome all’anagrafe, comparirà all’interno della seconda parte in almeno uno degli episodi, massimo riserbo invece sul ruolo interpretato. Successivamente, il magazine ha parlato anche della prima parte della serie rilanciando la presenza degli attori Sarah Paulson, Macaulay Culkin e Kathy Bates.

