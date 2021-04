Alessandro Gassmann blocca Enrico Ruggeri su Twitter dopo lo scontro per la festa dei vicini: «Le battute devo tenerle per me»

Alessandro Gassmann blocca Enrico Ruggeri su Twitter. Tutto risale a quando l’attore ha parlato sui social della festa dei vicini interrogandosi se chiamare la polizia o meno e a quel pensiero il cantante aveva risposto criticando il suo modo di fare. Il tweet ha scatenato una grande polemica, ma alla fine tutto sembrava essere superato fino a quando Ruggeri non ha segnalato il blocco sul social da parte del suo amico, o ex.

Ruggeri non è stato certo morbido con Alessandro Gassmann definendolo un nostalgico della Germania Est. Anche le sue parole avevano alzato un bel polverone che il cantante ha provato a smorzare dichiarando: «Ancora una volta, mi rendo conto che oggi su Twitter tutto diventa enorme. Se quella battuta l’avessi fatta ad Alessandro a cena insieme, ne avrebbe riso anche lui». Gassmann però non deve averla presa bene e ha deciso di bloccare Enrico sui social.

Ruggeri notando il piccolo sgarbo però non si è trattenuto e ha postato una schermata in cui si nota il blocco che ha commentato: «Confronto, democrazia, (auto)ironia, in un clima disteso, mi sa che le battute devo tenerle per me».

Leggo.it