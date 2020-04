Vivi e lascia vivere parte con il botto: 7 milioni di spettatori per la nuova fiction

La prima puntata di “Vivi e lascia vivere” parte con il botto: 7.1 milioni di spettatori e uno share del 26%. Grande successo per la prima fiction tv di Pappi Corsicato con Elena Sofia Ricci, Iaia Forte e Teresa Saponangelo. Un ottimo punto di partenza. Sulle altre reti, il vuoto: il più visto dopo la fiction è “Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare”.

La prima puntata di “Vivi e lascia vivere” parte con il botto: 7.1 milioni di spettatori e uno share del 26%. Grande successo per la prima fiction tv di Pappi Corsicato con Elena Sofia Ricci, Iaia Forte e Teresa Saponangelo. Un ottimo punto di partenza. Sulle altre reti, il vuoto: il più visto dopo la fiction è “Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare“.



La fiction con Elena Sofia Ricci, tornata su Rai1 per dare volto e anima a Laura Ruggero, ha conquistato tutti anche grazie alla sapiente regia di Pappi Corsicato. Il regista napoletano, all’esordio per la tv, ha saputo colpire con una storia avvincente dai toni noir, senza però perdere di vista la sua leggerezza che da sempre contraddistingue le sue opere. Un grande successo, l’ennesimo inanellato da Rai Fiction.

La prima puntata di “Vivi e lascia vivere” (la seconda puntata in onda il 30 aprile) conquista su Rai1 7.126.000 spettatori pari al 26% di share. “Pirati dei Caraibi – Oltre i Confini del Mare” è stato visto da 2.551.000 spettatori netti pari al 10.5% di share ed è il secondo programma più visto della serata. Terzo programma più visto, “Dritto e Rovescio” su Rete4 che realizza 1.689.000 spettatori netti per il 7.6% di share. “PiazzaPulita” su La7 fa segnare 1.532.000 spettatori netti per il 6.9% di share. “Bus 657” su Italia1: 1.475.000 spettatori netti per il 5.1% di share.

“Baby Driver – Il genio della fuga“, in onda su Rai3, è la scelta di 1.136.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rai2 Di Mamma ce n’è una sola ha interessato 1.132.000 spettatori pari al 4.1% di share. “La Notte dei Record“, in onda su Tv8, è stato visto da 442.000 spettatori netti per l’1.7% di share. “Come farsi lasciare in 10 giorni“, in onda sul Nove, ha raccolto 421.000 spettatori netti per l’1.5% di share.





Gennaro Marco Duello, Fanpage.it