Taylor Swift accusa di avidità l’ex manager Scooter Braun

Taylor Swift ancora in contrattacco contro la ex casa discografica ed il suo ex Manager. In un post di ieri ha di nuovo chiamato in causa la Big Machine e Scooter Braun.

Non usa mezzi termini la cantante e superstar americana, definendo “avidi” i suoi ex collaboratori per avere rilasciato un album live durante durante il periodo di pandemia.

Una vicenda che si trascina da diverso tempo, con la Swift che però ha la colpa di non essersi “protetta” da questo sciacallaggio della sua musica, ma che tuttavia sembra essere ancora la vincitrice morale di questa battaglia.

Ricordiamo che Scooter Braun é ancora manager di diversi artisti di spicco, tra cui Justin Bieber e Demi Lovato.

