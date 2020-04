Paola Turani sbotta, durissimo sfogo contro chi le chiede ripetutamente entrando nel suo privato: ‘Perché non fai un figlio?’. E i vip commentano

La modella bergamasca 32enne replica sulla sua mancata maternità, i famosi approvano. ‘Siete inopportune, senza un briciolo di tatto verso altre donne come voi’

Paola Turani sbotta sul social, il suo sfogo è diretto a tutti quelli che le chiedono ripetutamente, entrando a gamba tesa della sua sfera privata: “Perché non fai un figlio?”. La modella e influencer bergamasca 32enne non ce la fa più e replica sulla sua scelta di non diventare ancora madre. Tanti i vip che commentano e approvano le sue parole.



Fidanzata dal 2011 con Riccardo Serpellini, Paola Turani è andata a nozze con l’uomo che ama lo scorso 5 luglio. A soli 20 anni la bella mora ha dovuto combattere contro un cancro al collo dell’utero causato dal Papilloma Virus. La malattia è alle spalle, ora è felice e serena, con il marito e i suoi splendidi due cani. Sempre sorridente e affabile sul social, però, sbotta contro chi le domanda in continuazione perché non faccia un bebè. “Non ce la faccio a stare ancora in silenzio, oggi non sorvolo più. Scrivo mentre mi tremano le mani dal nervoso, ma certo, loro non possono capire come mi fanno sentire ogni volta che mi scrivono quelle cose perché non si mettono nei panni della donna a cui si stanno rivolgendo senza immaginare nemmeno lontanamente alle conseguenze. Perché oggi sono io, domani un’altra e via dicendo”, esordisce la Turani nel suo lungo post.

“Siete inopportune – continua Paola – senza un briciolo di tatto verso altre donne come voi, di cui fondamentalmente non siete a conoscenza della situazione che stanno vivendo in privato e che preferiscono tenere tale, senza immaginare la loro sensibilità e il dolore che gli state causando. E’ frustrante leggere continuamente decine e decine di messaggi di questo tipo. Fate male”.

La modella spiega il motivo per cui è davvero inopportuno fare domande del genere: “E lo dico per tutte le donne che come me non sono madri: perché magari non vogliono avere figli e non deve interessarvi sapere il motivo, magari non tutte hanno i vostri stessi obbiettivi di vita; perché semplicemente non si sentono pronte o non è il momento giusto e saranno cavoli loro decidere quando senza render conto a nessuno; perché magari una coppia lo desidera ma non arriva e ogni mese si ritrova a piangere, a chiedersi cosa c’è di sbagliato, senza capire il perché”.

“Ci sono coppie che hanno dei problemi e stanno intraprendendo un percorso delicato tra visite/ospedali/cure eccetera e il loro silenzio va rispettato; ci sono poi coppie che purtroppo non potranno mai avere dei figli propri e voi siete insistenti, sfacciate e irrispettose facendo così. Fatevi un esame di coscienza. Ve l’ho chiesto altre volte e ve lo chiedo ancora, per favore, BASTA!”, conclude.

Paola Turani accompagna il suo sfogo con una foto che la ritrae con una bimba in braccio, Rebecca, la figlia che una sua amica, Lisa, ha avuto nel 2012, come lei stessa chiarisce.

Tanti i famosi che commentano e si mostrano solidali. Ludovica Valli scrive: “Pura immensa verità. Ti sono tanto tanto tanto vicina Paolina e so quanto può far male, come ti capisco”. “Avere dei figli è una libera scelta. Ogni decisione va rispettata, non compresa – sottolinea Elenoire Casalegno – tanto più se si tratta di persone che non si conoscono. A volte i figli ‘arrivano’ facilmente, altre volte è complicato, però una cosa è certa, una madre non è una donna migliore rispetto a chi figli non ne ha”.

Caterina Balivo evidenzia: “La sensibilità è un dono ormai, non più il lato del carattere che ognuno di noi dovrebbe avere”.

Anche Nicole Mazzocato interviene: “Mi dispiace che ci sia questa insensibilità.. purtroppo di base credo ci sia un mancato ‘mettersi nei panni di..’, non è cattiveria. Credo che nella società in cui viviamo siamo abituati a vedere matrimonio e di conseguenza figli e viceversa. senza considerare che due persone formano già un nucleo familiare. L’avere un animale (nel tuo caso due bei bambinoni pelosi) fa di te una donna che vuole amare ed essere amata incondizionatamente…soprattutto una donna che HA da dare e che ha trovato il modo migliore di Darsi. lo trasmetti, lo si percepisce.. non è per tutti. È per quelli che sanno osservare. Non prendertela con persone che ignorano tutto questo. Sei circondata da Amore e questa è la tua più grande conquista e vittoria”.





