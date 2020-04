Muscoli e doti culinarie, Andrea Iannone, dopo la rottura con Giulia De Lellis, torna su piazza e mette in mostra i suoi aspetti migliori. E la vendetta verso la De Lellis potrebbe avere le forme di Cristina Buccino

Il pilota è nella sua mega villa a Lugano in quarantena, secondo molti non sarebbe solo… Lo sportivo si dà da fare in isolamento tra allenamento e relax, pensando anche all’amore

Andrea Iannone dopo la rottura con Giulia De Lellis, tornata tra le braccia dell’ex Andrea Damante, torna su piazza. In quarantena nella sua mega villa a Lugano, in Svizzera, il pilota di Vasto mostra la magnifica casa, poi si fa vedere mentre si allena, con i super muscoli in primo piano. Lo sportivo 30enne mette in evidenza sul social anche le sue doti in cucina, tra i fornelli, dove con lui c’è un amico.



Le sue IG Stories sono accompagnate da canzoni che, secondo i più gossippari, sarebbero dedicate a una sua fantomatica nuova fiamma. La sua nuova bella sarebbe Cristina Buccino. Andrea Iannone mostra i suoi aspetti migliori non dimenticandosi dell’amore a quanto pare. La sua vendetta verso Giulia potrebbe avere le forme sinuose della Buccino. I rumors impazzano da giorni. L’ex di Belen e della De Lellis e la sensuale 34enne avrebbero cominciato a scambiarsi ‘like’ da un po’. Secondo i ben informati la modella e ora imprenditrice con la sorella Maria Teresa di una linea di prodotti beauty, che sta per lanciare sul mercato, avrebbe addirittura raggiunto Andrea a Lugano, violando le regole della quarantena.

Cristina dal canto sul smentisce. Nelle sue IG Stories posta uno scatto che avrebbe fatto dalla finestra di casa sua a Milano accompagnato dall’ora in cui è stato realizzato e una faccina che si scompiscia dalle risate, ma è pur vero che ognuno sui social può mostrare solo ciò che vuole…

L’indizio che secondo molti che proverebbe la liaison sarebbe una storia di Cristina in cui si vede una parete e un battiscopa identici a quelli che facevano da sfondo a una foto della De Lellis postata quando era nel pieno della relazione con il centauro e si era trasferita da lui. Non è il solo.

Sembra che qualche giorno fa Iannone abbia pubblicato sempre in una storia la copertina di un singolo, “Cristina”, accompagnato da una serie di emoticon con i cuori e una donna che pareva rimandare proprio alla Buccino. Al momento i due non fanno granché per mettere a tacere una volta per tutte le voci. Andrea, soprattutto, rimane in religioso silenzio.

Si fa vedere sereno e felice. Ha detto che ora sta bene, pronto a tornare in pista appena potrà. Ma sotto, sotto, magari, gatta ci cova.





Annamaria Capozzi, Gossip.it