Mattino Cinque, Federica Panicucci rompe il silenzio: “Dialogo con Mediaset”

Federica Panicucci parla del suo futuro a Mattino Cinque e svela di aver parlato con i dirigenti Mediaset

Federica Panicucci rompe il silenzio su Mattino Cinque dopo settimane di assenza dallo show, svelando di essere in contatto con Mediaset. Come è noto l’azienda ha deciso di bloccare la messa in onda di diversi programmi, da CR4 – La Repubblica delle Donne, a Domenica Live, sino ad Avanti un altro e Uomini e Donne (che è tornato con una nuova formula ideata dalla De Filippi).

Mattino Cinque non è stato sospeso, ma trasformato, lasciando più spazio all’informazione. Federica Panicucci è rimasta a casa cedendo il posto a Francesco Vecchi che dallo scorso 16 marzo è al timone dello show mattutino. In tanti si sono chiesti quando la conduttrice sarebbe tornata al timone del programma. Alcune indiscrezioni hanno fatto pensare persino a una sostituzione della Panicucci con Adriana Volpe e Michele Cucuzza, ma lei non ha mai risposto.

In queste ore però Federica ha deciso di rompere il silenzio, svelando che è pronta a tornare a Mattino Cinque. Nel corso di una diretta Instagram con Mario Adinolfi, la conduttrice ha fatto sapere di aver parlato con i dirigenti Mediaset. “Spero di rientrare presto appena la situazione si normalizza – ha confessato -. Anche Mattino 5 passerà dalla versione speciale coronavirus alla formula tradizionale. Conto di rientrare quanto prima”.

“Stiamo dialogando con l’azienda e il compito informativo in questo momento è importante – ha confessato la Panicucci -. Gli italiani ora, giustamente, sono affamati di notizie, io conto davvero di tornare presto al timone del programma, c’è bisogno di tornare alla normalità che passa anche attraverso l’intrattenimento”.

Federica sta vivendo questo periodo a casa con i figli Sofia e Mattia, nati dall’amore per Mario Fargetta. Insieme a lei anche Marco Bacini, l’uomo che le ha regalato il sorriso dopo il divorzio. “I miei figli sono in casa da fine febbraio, perché erano stati in settimana bianca – ha spiegato su Instagram -. In tutta onesta non c’è ancora stato un momento davvero critico. All’inizio forse la paura l’abbiamo avuta più noi genitori, è stato importante informarci, capire e spiegare loro tutto. Una volta che hanno assimilato tutte le informazioni, che erano a casa al sicuro si sono tranquillizzati, i bambini poi sono eccezionali, hanno una grandissima capacità a riadattarsi alle situazioni”.

diLei.it