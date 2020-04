Eleonora Daniele: Storie Italiane chiude a maggio, che va in onda a giugno

Storie italiane, Eleonora Daniele conferma la chiusura a maggio

Storie Italiane chiuderà il 29 maggio, non c’è alcun cambiamento rispetto a quanto era già trapelato in rete un po’ di tempo fa. Una chiusura che dipende molto probabilmente dal fatto che la conduttrice è felicemente in gravidanza e che si ritirerà per maternità: gli altri programmi infatti dovrebbero continuare fino alla fine di giugno, quando la Daniele darà alla luce la sua primogenita Carlotta.



A chiarire una situazione già chiara in partenza ma su cui si erano diffusi non pochi pettegolezzi è stata proprio la diretta interessata a Blogo: “Storie italiane – ha precisato – finisce con me a fine maggio. Nessuna persona mi sostituirà”.

Sulla sostituzione di Eleonora Daniele si era tanto parlato fino a poco prima del chiarimento della conduttrice: si diceva ad esempio che Storie italiane avrebbe dovuto concludersi a fine giugno non con lei ma con Lorena Bianchetti o Marco Liorni. Tutti pettegolezzi che in un modo o nell’altro sono stati smentiti e a cui la Daniele ha messo un punto con la brevissima dichiarazione che avete letto; dichiarazione che tra l’altro nel suo prosieguo dice qualcosa di più anche sulla programmazione Rai di giugno.

“Poi – queste le altre parole della conduttrice – quello che accadrà da giugno su Rai1 non dipende da me, ma dall’azienda. Non so cosa decideranno di mettere in quella fascia”. Cos’andrà in onda dunque dopo Storie italiane? Si potrebbe ipotizzare un allungamento di Unomattina o la messa in onda di alcune fiction, oppure persino (ma si tratta di un’ipotesi molto remota) un programma nuovo. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo; per il momento notizie ufficiali non vengono ancora rilasciate perché nessuno sa ancora come partirà la fase 2.





Mik, Gossipetv.com