Alessia Marcuzzi mostra rughe e macchie sul viso: il selfie senza trucco è virale. ‘Ognuno di noi è unico’, scrive

La conduttrice 47enne non ha paura di scoprire il volto acqua e sapone. Invita le followers a fare come lei e a scoprire un’altra luce, quella interiore

Alessia Marcuzzi mostra le rughe e le macchie sul viso. Posta un selfie in cui sorride senza trucco, la foto dopo pochissime ore è virale. La conduttrice, che l’11 novembre scorso ha compiuto 47 anni, non ha paura di scoprire il suo volto acqua e sapone. E’ fiera del suo aspetto senza filtri e privo di make up.



Alessia invita anche tutte le sue followers a fare lo stesso: a illuminare la propria unicità, quella dell’anima, mostrando una faccia al naturale. “Ho deciso di scattarmi una fotografia, senza filtri e senza trucco, illuminata solo dalla luce del sole. Perché? Perché IO sono la mia LUCE. Tutti noi siamo belli, esattamente per quelli che siamo. E allora mi è venuta un’idea: ho pensato di invitare anche voi a fare lo stesso! Scattatevi una foto in primo piano senza make up, con la luce naturale”, scrive Alessia Marcuzzi.

La presentatrice Mediaset, rinchiusa nella sua casa romana in quarantena, invita le sue followers a fare lo stesso e a inviare le foto al naturale al direct dell’account social della sua nuova linea di prodotti beauty. “Il mio desiderio e’ quello di valorizzare l’unicità’ di ognuno di noi. Perché tutti siamo LUCE”.

La challange di Alessia Marcuzzi fa il botto, come anche il suo selfie che totalizza subito quasi 85mila ‘like’. Tantissimi le fanno i complimenti. Acqua e sapone, pur con qualche difetto, il suo volto è raggiante.





Annamaria Capozzi, Gossip.it