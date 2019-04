Giovanni Terzi: “Simona Ventura ha la capacità di amare le persone e di accudirle”

“Ho voglia di vivere questo amore come merita di essere vissuto”. È una vera e propria dichiarazione d’amore in diretta tv quella fatta da Giovanni Terzi a Storie Italiane, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, nei confronti di Simona Ventura. I due infatti hanno una relazione da qualche tempo e sembrano essere molto felici insieme, come ha spiegato Terzi: “Simona ha questa capacità di amare le persone, e di accudirle. E’ attenta quando parli. Cosa rara. Sa ascoltare. E’ riuscita a capirmi in pochissimo tempo in un periodo delicato della mia vita. E’ vera, è sincera. Ama davvero il prossimo. Che uomo fortunato! E’ speciale, unica”.

Il suo rapporto con Simona Ventura insomma va a gonfie vele e la sua famiglia allargata non è un problema per lui che, anzi, ha spiegato di avere un ottimo rapporto anche con Stefano Bettarini da cui la conduttrice ha avuto due figli: “E’ una persona fantastica, ci scriviamo spesso – ha detto Terzi dell’ex calciatore -. Vado d’accordo con lui, in maniera spontanea e immediata. Stefano è stato molto gentile, mi ha aperto la porta di casa sua. E’ il padre dei suoi figli, è attento, molto amato. E ha un’importanza decisiva nella vita di Simona”.

Ilfattoquotidiano.it