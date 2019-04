Ultime dal teatro. Arrivano Rigillo, Riondino, Omaggio

”Milano per Gaber” con David e Chiara Riondino ne ”Lo stallo” e Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini diretti da Giuseppe Dipasquale ne ”La brocca rotta” di Heinrich von Kleist, a Napoli; Carlotta Proietti e Gianluigi Fogacci protagonisti della commedia ”The Prudes” di Anthony Neilson e Maria Rosaria Omaggio in ”Leonardo Psychedelic Genius”, tutti a Roma; fino a ”Città inferno” di Elena Gigliotti ispirato al film di Renato Castellani del 1959, a Torino: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.

ANSA