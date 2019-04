Non solo calcio, stasera Rai3 trasmetterà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”

Nella puntata di “Chi l’ha visto?” in onda alle 21,20 su Rai3, Federica Sciarelli torna sul “Caso Vannini”. Tutti i familiari presenti in casa Ciontoli la sera della morte di Marco Vannini erano consapevoli della gravità della ferita del ragazzo, ma il loro comportamento è stato omissivo secondo la Procura Generale di Roma. Per questo ha chiesto l’annullamento della sentenza d’appello. E’ il 17 maggio 2015 quando Marco, a cena a casa della fidanzata, viene ferito da un colpo di pistola partito dall’arma di Antonio Ciontoli. La sentenza d’appello ha ridotto la pena da 14 a 5 anni. Federica Sciarelli, nel corso della puntata, ospita i genitori del ventenne ucciso.