Piero Pelù, da novembre in tour

“Ciao Ragazzacci come promesso da tempo il mio nuovo progetto da solista si sta definendo sempre meglio e quindi tenetevi pronti per questo tour autunnale e per le uscite dei singoli imminenti”. Novità in arrivo per Piero Pelù, che le annuncia sui suoi social. A novembre, il rocker toscano insieme ai Bandisos (Giacomo Castellano alla chitarra “James Castillo”, Luca Martelli alla batteria e ai cori “Luc Mitraglia” e Dado Neri al basso “Black Dado”) tornerà live con una serie di concerti nei club. Queste le prime date confermate di “Benvenuto al mondo Tour”: 13 novembre Roma, 15 novembre Bologna, 16 novembre San Biagio di Callalta (TV), 19 novembre Milano, 20 novembre Torino, 22 novembre Firenze.

ANSA