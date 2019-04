Stasera ci sarà, su Rai1, la partita Milan-Lazio

Sarà Paolo Silvio Mazzoleni ad arbitrare, stasera alle 21, la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Milan e Lazio, dopo lo 0-0 della partita di andata di 2 mesi fa allo Stadio Olimpico. Il fischietto bergamasco dirigerà per la 32^ volta i biancocelesti. Bilancio favorevole ai capitolini in virtù di 18 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Due i precedenti quest’anno: Lazio-Roma 3-0 e Inter-Lazio 0-1. Positivo anche l’unico precedente diretto tra le due squadre. In quell’occasione i biancocelesti si imposero per 3-1.

La partita sarà visibile in diretta e in chiaro sulle reti Rai. Il match sarà infatti trasmesso su Rai1 con collegamento a partire dalle ore 20:30. Per chi non potesse accomodarsi davanti alla televisione, l’incontro sarà disponibile in diretta streaming grazie al servizio “Rai Play”, disponibile su PC, smartphone e tablet. La vincente di domani sera affronterà in finale a Roma la vincente dell’altra semifinale tra Atalanta e Fiorentina (finita 3-3 in casa dei viola) che si disputerà giovedì 25 aprile sempre su Rai1.