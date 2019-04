Malena smentisce il flirt con Irama: “Non stiamo insieme”

Non smette di far parlare di sé e dei suoi flirt il cantante Irama, da poco single dopo la storia con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis. Questa volta i rumors riferivano di una sua storia con la pornostar Malena, gossip che sembrava confermato dalla presenza di quest’ultima al concerto presso il Forum del giovane cantautore. A raccontare la verità è però proprio Malena che, nel salottino di Pomeriggio 5, smentisce tutto.

“Non è vero, non stiamo insieme, sono semplicemente stata invitata al suo concerto al Forum. La band prima dei live urla sempre il mio nome come incoraggiamento, mi hanno chiamata per fare loro una sorpresa” sono queste le parole del ex naufraga ma il pubblico in studio non sembra darle credibilità e lei aggiunge “Prima di quella sera non conoscevo nemmeno Irama”. Stando alle sue dichiarazioni allora, la sua presenza al Forum non avrebbe doppi fini.

