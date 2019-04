Stasera ci sarà una nuova puntata di “Movie Mag”, su Rai Movie

Movie Mag di stasera, mercoledì 24 aprile alle 23.05: “Quando uscì Il Pap’occhio non tutti lo capirono, fu addirittura messo sotto processo da un Procuratore della Repubblica. In realtà era un film tutt’altro che blasfemo: era un film sul catechismo”. Parola di Renzo Arbore, protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia nella prossima puntata di Movie Mag.

Il Marvel Cinematic Universe torna nelle sale con l’attesissimo Avengers: End game. I supereroi sopravvissuti alla strage compiuta da Thanos si riuniscono per sconfiggere il grande nemico e riportare in vita i loro amici scomparsi. Movie Mag intervista tra gli altri:Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr. e i registi Anthony e Joe Russo.

“End game”, a dispetto del titolo, non è certo l’ultimo capitolo degli Avengers. Il critico Alberto Farina trae spunto da questo dato per il suo excursus cinefilo: la rubrica “See you next wednesday” parla infatti questa settimana di finali che, in realtà, veri finali non sono.

Il magazine di Rai Movie porta gli spettatori alla scoperta della mostra “Troisi poeta massimo”, dedicata al grande attore e comico napoletano, attualmente in corso a Roma. A seguire, il magazine racconta Dilili a Parigi, gioiello d’animazione francese, già vincitore di un premio César, da giovedì in arrivo nelle sale italiane.

Quali sono gli auspici delle stelle, questa settimana? E quali sono i film di Rai Movie più adatti allo Scorpione, l’Acquario e gli altri segni zodiacali? Lo scopriamo con il Cineoroscopo firmato da Simon & The Stars per Movie Mag.

In chiusura di puntata, il Notiziario del Cinema dedica ampio spazio all’iniziativa Videocittà, la cui prima edizione si è appena conclusa con ben 114 eventi all’attivo nella Capitale. Ne parliamo con Francesco Rutelli, Presidente di Anica, e con il regista e produttore Matteo Rovere.

Movie Mag è un programma di Gida Salvino, Alberto Farina e Federico Pontiggia, con la collaborazione di Katia Nobbio. Produttore esecutivo Gianluca Russo, regia di Carla Bettoni e Luca Postiglioni.