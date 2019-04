“Grande Fratello”, i concorrenti contro Lemme

Tutti contro Alberico Lemme al “Grande Fratello“. Tutta colpa di una sua frase choc per la quale è stato anche richiamato dal “Grande Fratello”: “Se muoiono i miei figli a me non interessa…”. “Le mie frasi sui miei figli – dice Lemme – sono state fraintese”. Poi se la prende con Francesca De Andrè: “Sei una testa di… donna”. “La mia frase era un valore alla vita” continua Lemme. “Lui – spiega Barbara d’Urso – ha avuto un richiamo ma lui, come poi ha spiegato nei confessionali, intendeva un’altra cosa. Lui ha spiegato che quando aveva dodici anni ha avuto un grande trauma e per questo ha scelto di non provare sentimenti per non soffrire…”. Poi viene mostrata un’altra frase detta da Lemme questa volta a Ambra Lombardo: “Sei una professoressa del pisel**”. “Io – prova a spiegare ora Lemme – mi riferivo alla famosa favola. Perché dovrei chiedere scusa? Non ho detto nulla”. “Io invece – dice Ambra – voglio parlare a nome di tutte le donne. Le parole hanno un peso. Tu sei l’esempio di un uomo violento. Di un uomo che offende. Offensivo verso le donne di bell’aspetto e che ragionano. Donne che ti tengono testa”.

