Ascolti tv, bene “The Voice”

Sono arrivati i dati degli ascolti di ieri. Ha vinto la serata il Grande Fratello, di Canale 5, con Barbara D’Urso. Il programma ha fatto il 17,7% di share, con picchi del 30%. Decisamente la fiction L’Aquila – Grandi speranze di Rai1 che si è fermata al 13% di share. Bene Rai2, che si è distnta per l’ottimo esordio della nuova edizione, condotta da Simona Ventura, di The Voice of Italy vista da 2 milioni 435 mila spettatori e l’11.2 di share. Degli altri canali, segnaliamo il risultato delle Iene, in onda su Italia1 (9,88% di share – 1.697.000 spettatori) e il buon ascolto di Dimartedì, su La7 (6,66% di share – 1.460.000 spettatori)