Rosalía e Rauw Alejandro annunciano il fidanzamento ufficiale nel video di Beso

I cantautori hanno condiviso la notizia con i fan nel video del principale singolo dell’EP RR, il primo progetto artistico della coppia uscito il 24 marzo

Rosalía e Rauw Alejandro schiudono sorrisi tra le lenzuola, affondano in abbracci nei backstage dei concerti e schioccano baci nei viaggi intorno al mondo: il video ufficiale di Beso, il principale singolo dell’EP RR, il primo progetto artistico della coppia uscito il 24 marzo, raccoglie frammenti dei tre anni d’amore tra i due artisti. Gli ultimi secondi del video racchiudono la scena più emozionante: l’annuncio del fidanzamento ufficiale. Mentre la musica sfuma, Rosalia sussurra in lacrime “Oh mio Dio” e mostra un enorme anello di diamanti stretto intorno al dito, già adocchiato dai fan in alcune foto pubblicate sui social la scorsa estate. La cantante, futura headliner nei prestigiosi festival Coachella, Lollapalooza e Primavera Sound, bacia infine il fidanzato Rauw, destinatario delle parole “ti amo”.

AMORE E CARRIERA

La notizia del coronamento sentimentale tra Rosalía e Rauw Alejandro arriva in contemporanea con l’uscita di RR, l’EP nel quale i due artisti mescolano voce e testi e che, oltre a Beso, include anche la traccia Vampiros e la ballata Promesa, dedicata all’impegno di mantenere le reciproche promesse: “Se me lo chiedessi, te lo giurerei di nuovo, come una perla che è tornata in fondo al mare”. Negli scorsi mesi Rauw Alejandro aveva anticipato la collaborazione con la fidanzata: “Non posso immaginare nessuna canzone che sia stata fatta con più amore di queste”. Il cantautore ha sempre stimato le abilità musicali di Rosalía: “Lei sa di musica molto più di me. Io sono solo un ragazzo che viene da Porto Rico che fa musica in base a ciò che sente. Lei è una vera esperta. Questa è una cosa che in studio ci aiuta tantissimo, aggiunge tutta la sua conoscenza, io ci metto la mia follia e i miei sentimenti”. La coppia, che ha iniziato la frequentazione nell’estate del 2021, poco dopo i primi scatti dei fotografi all’uscita di un locale di Los Angeles è uscita allo scoperto con un video su TikTok in cui ha ricreato un cuore con le braccia. Da allora Rosalía e Rauw Alejandro hanno mantenuto riserbo sulla relazione e sono stati immortalati insieme in due soli eventi pubblici, tra i quali la cerimonia dei Latin Grammy Awards.