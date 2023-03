Pechino Express 2023, le coppie affrontano la terza tappa a Mysore

A vincere la terza tappa di Pechino Express – La via delle Indie sono la coppia de “Le Attiviste”, mentre su decisione della stessa, a tornare a casa sono “Gli Istruiti”. La prova d’immunità è stata vinta invece da “I Novelli Sposi”

La terza tappa di Pechino Express ha inizio nella città di Hampi, perla del Karnataka. “Le Mediterranee”, vincitrici della seconda tappa, scelgono di penalizzare “Gli Avvocati” e “I Siculi” che partono dieci minuti dopo la partenza delle coppie.

Una volta partiti, i viaggiatori affrontano la prima missione, una durissima risalita del fiume a colpi di remo per arrivare al Tempio di Hanuman, una delle divinità più venerate e amate in India. Arrivati sull’altra sponda del fiume, le coppie ricevono un cesto di cocchi e fiori profumati da donare al Dio Hanuman, come vuole la tradizione. Solo una volta concluso il rituale, proseguono nel loro viaggio.

I viaggiatori arrivano al forte di Citradurga dove Enzo Miccio li attende per firmare il libro rosso. Nella foto Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”. La prima coppia ad arrivare è quella de “I Novelli Sposi”, seguita da “Gli Italo Americani”, “Mamma e Figlio” e “Le Mediterranee”. Le quattro coppie si affrontano nella prova immunità.

Grazie alla loro sportività, Federica e Matteo de “I Novelli Sposi” trionfano e conquistano un importante vantaggio. “I Novelli Sposi”, avendo vinto la prova immunità, hanno il privilegio di godere di un rilassante trattamento ayurvedico e di prendere parte ad un corso di cucina indiana. Al contrario, “Le Mediterranee” dovranno affrontare il malus: indossare delle ciabatte ayurvediche molto scomode e tutt’altro che rilassanti.

I vincitori di questa terza tappa di Pechino Express sono “Le Attiviste”. Le ultime due coppie a rischio eliminazione sono “Gli Avvocati” e “Gli Istruiti”. A decidere le sorti dei viaggiatori sono le vincitrici “Le Attiviste”, che a sorpresa scelgono di salvare “Gli Avvocati” e di eliminare “Gli Istruiti”. Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero devono abbandonare il gioco.