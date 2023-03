Paura per Rihanna, un uomo entra in casa per fare una proposta di nozze

La sicurezza ha prontamente bloccato l’intruso e chiamato la polizia

Attimi di panico a casa di Rihanna, in dolce attesa del secondo figlio dal compagno ASAP Rocky. A quanto riporta Tmz, infatti, un uomo si è introdotto nella sua residenza di Los Angeles con un “romantico” scopo: farle una proposta di matrimonio. La sicurezza ha prontamente fermato l’intruso (proveniente dal Sud Carolina) e chiamato la polizia per farlo arrestare.

Il precedente nel 2018

Una volta arrivati sul posto gli agenti lo hanno ammanettato e fatto salire sulla volante per parlargli in modo serio delle sue intenzioni. Non è stato arrestato perché, a parte il panico scatenato, l’intruso non ha infranto nessuna legge, sebbene gli fosse stato chiesto di andarsene. Non è la prima volta che la popstar ha a che fare con ammiratori irruenti. Nel 2018 un uomo di nome Eduardo Leon fu infatti arrestato nella casa di Rihanna a Los Angeles. Presumibilmente era stato all’interno della casa per almeno un giorno, mentre la cantante era fuori città, prima di essere scoperto. Alla richiesta degli agenti sulle sue intenzioni, aveva dichiarato che si trovava lì per fare sesso con Rihanna.

Secondo bebè in arrivo

Una bella paura per Rihanna, che diventerà a breve mamma bis. La seconda gravidanza di Rihanna era stata annunciata durante il Superbowl, quando la popstar si era presentata sul palco con un pancione già evidente. Aveva poi scelto Vogue (come per la precedente gravidanza) per immortalare le sue forme lievitate e mostrare per la prima volta il primogenito di nove mesi. Da quando è nato, la popstar ha sempre protetto il figlio dalla luce dei riflettori e preservato la sua privacy. Parlando della maternità, aveva commentato: “Questa è la cosa più folle di sempre, diventa il tuo tutto. Davvero, non ricordi più come fosse la vita prima che nascesse. Non dormi assolutamente, nemmeno se lo volessi. Sei uno zombie per la maggior parte del tempo”.