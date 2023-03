Mina annuncia in un video l’album di inediti Ti amo come un pazzo, c’è duetto con Blanco

Il nuovo racconto d’amore, in uscita il 21 aprile, include inoltre un brano scelto dal regista Ferzan Ozpetek per il suo nuovo film

Mina ha annunciato in un video su Facebook il nuovo album di inediti Ti amo come un pazzo, racconto d’amore in musica che unisce atmosfere contrastanti, dalla canzone d’amore intensa e drammatica alla canzone rock, dalla ballad raffinata al bolero, includendo anche pezzi ironici. Il disco, che arriva dopo l’esperienza delle canzoni scritte da Ivano Fossati appositamente per il progetto Mina Fossati che nel 2019 ha ottenuto il disco di Platino, uscirà venerdì 21 aprile in formato CD, vinile e in digitale su tutte le piattaforme per l’etichetta Pdu Music e la produzione di Massimiliano Pani, figlio dell’artista. Tra le novità ci saranno non solo il brano scelto dal regista Ferzan Ozpetek per il suo nuovo film in uscita a Natale 2023, ma anche il duetto con il giovane talento Blanco intitolato Un briciolo di allegria, che sarà disponibile nel suo nuovo album Innamorato già da venerdì 14 aprile. Il sodalizio artistico tra la leggenda della musica e l’artista cremonese sarebbe nato ben prima della loro reciproca conoscenza, come raccontato da Massimiliano Pani in occasione di Sanremo 2022: “Mia mamma sta ascoltando il festival con attenzione. La sua canzone preferita? Quella di Mahmood e Blanco”. Mina, che da anni vive e lavora in Svizzera, ha già interpretato altri singoli scritti da cantanti di altre generazioni, inclusi Manuel Agnelli, Mondo Marcio e Piero Pelù.