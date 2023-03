Francesco Totti pronto a traslocare, vuole tornare all’Eur

L’ex calciatore non si sente a suo agio nel nuovo quartiere e vorrebbe anche avvicinarsi ai figli che vivono con Ilary Blasi dall’altra parte di Roma

Francesco Totti ci ha provato a cambiare vita e iniziare un nuovo capitolo dall’altra parte di Roma. Per la convivenza con Noemi Bocchi ha lasciato l’Eur e si è trasferito a Vigna Clara, ma nel quartiere a nord della Capitale non si sentirebbe a casa. Il suo amico Alex Nuccetelli racconta al settimanale Novella2000 che l’ex calciatore starebbe già facendo progetti: “Vorrebbe prendere un altro appartamento non distante da dove stava prima”.

Da Roma Sud a Roma Nord c’è un mondo, e nella nuova dimensione Francesco Totti non riesce proprio a sentirsi a suo agio. Sarà che il quartiere è tradizionalmente di fede laziale, ma l’ex capitano giallorosso sembra non essere riuscito ad ambientarsi. E a poco vale il fatto che l’attico che condivide con Noemi Bocchi sia stupendo, con un ampio terrazzo dalla vista mozzafiato e un salone perfetto per accogliere tanti amici: lui non vede l’ora di tornare all’Eur. Alex Nuccetelli spiega che l’impresa non sarà facile e a breve scadenza. “Deve trovare gli spazi necessari perché ora sono tanti: tre figli lui e due lei, che oltretutto vanno molto d’accordo”, dice. E specifica anche: “Noemi si dia da fare in casa. Hanno una signora che li aiuta, ma non credo dorma lì”

Villa all’Eur vs attico a Vigna Clara

All’Eur Francesco Totti ci ha vissuto 20 anni con Ilary Blasi. Quella che condividevano era una megavilla piena di luce, con ampie vetrate e soffitti altissimi teatro di tante gag social. C’è una zona spa (dove l’ex calciatore aveva nascosto le borse e le scarpe della conduttrice), un palestra e un giardino enorme dove trovano spazio i loro numerosi animali (tra cui anche delle dolcissime caprette). Lo scenario è cambiato notevolmente con il trasloco, anche se il lusso non è certo venuto a mancare. Con Noemi Bocchi l’ex capitano giallorosso condivide un attico mostrato per la prima volta in occasione del Natale, con arredi chic e moderni. L’ampio terrazzo piace particolarmente a Chanel Totti, la sua secondogenita, che lo usa spesso come location dei suoi selfie.

La famiglia si allarga?

L’esigenza di tornare a vivere a Roma Sud potrebbe essere dettata dal desiderio di Francesco Totti di avere i figli più vicini, visto che i tre ragazzi vivono sotto il tetto di mamma Ilary Blasi. Secondo Alex Nuccetelli poi, l’ex calciatore potrebbe avere il desiderio di ampliare ulteriormente gli spazi della casa in vista di un bambino dalla nuova compagna, ipotesi non da escludere: “Non credo che Francesco voglia un altro matrimonio, ma un figlio con Noemi Bocchi potrebbe essere nei suoi pensieri”, ha rivelato. Lei si è da poco operata di diastasi addominale, un problema nato a seguito della sua seconda dolce attesa e la voglia di affrontare un’altra gravidanza potrebbe non essere così impellente. C’è tutto il tempo per cercare una nuova abitazione all’altezza dei loro desideri.