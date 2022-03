Polemica su “Avanti un altro” per la battuta sull’Ucraina: le scuse di Paolo Bonolis

Mediaset si è assunta la responsabilità con un comunicato ufficiale

Una battuta sull’Ucraina ha creato una bufera mediatica su “Avanti un altro”, il programma preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Nella puntata andata in onda ieri, 23 marzo, ma registrata nel 2019, il conduttore ha chiesto ironicamente ad un ragazzo ucraino “Come si dice ‘ricordati che devi morire’ nella tua lingua?”.

Le scuse di Paolo Bonolis

Prontamente Paolo Bonolis ha condiviso una storia su Instagram in cui si scusava per quanto trasmesso attraverso su Instagram.

“È una cosa completamente fuori luogo, visto il periodo in cui stiamo vivendo. Chiedo scusa io, anche se non c’entro niente”.

Anche la moglie di Paolo, Sonia Bruganelli, ha voluto dissociarsi dall’episodio, spiegando su Twitter cosa fosse realmente avvenuto.

“La puntata di ‘Avanti un altro’ di questa sera è stata registrata due anni fa, come vedete dall’assenza di misure di sicurezza. Paolo Bonolis si dissocia comunque da ciò che è stato lasciato andare in onda e che ha disturbato tutti quanti, noi compresi”.

Il comunicato ufficiale di Mediaset

Nella serata è giunto anche il comunicato ufficiale di Mediaset. L’azienda si è assunta la totale responsabilità per quanto accaduto.

“Mediaset si scusa con i telespettatori e con Paolo Bonolis per un brutto errore avvenuto stasera nel programma di Canale 5 ‘Avanti un altro!’. A causa della messa in onda di una puntata registrata più di due anni fa è stata trasmessa una frase rivolta a un concorrente ucraino che voleva essere scherzosa ma che ascoltata in queste ore, in un clima totalmente diverso, è apparsa imbarazzante e fuori luogo. Mediaset si scusa: abbiamo sbagliato e ne siamo mortificati. Errori del genere non devono avvenire”.

