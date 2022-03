Oscar, Kenneth Branagh positivo al Covid: a rischio la cerimonia di premiazione

In dubbio la partecipazione del regista di “Belfast”, tra i favoriti alle statuette

Domenica 27 marzo andrà in scena la Notte dei Oscar, uno degli eventi cinematografici clou della stagione.

Mentre le votazioni si sono concluse, iniziano a rincorrersi i totonomi e la cerimonia a Los Angeles prende forma, uno dei favoriti ai premi, Kenneth Branagh, è bloccato a causa del Covid. Il regista irlandese di “Belfast” avrebbe contratto il virus dopo la partecipazione ai Bafta. Secondo l’Indipendent si sarebbe creato un focolaio alla 75esima edizione dei premi alla Royal Albert Hall.

Branagh ha partecipato in presenza ai premi britannici il 13 marzo a Londra, risultando poi positivo e arrivato a New York è stato costretto all’isolamento. Ora è in dubbio la sua presenza alla cerimonia degli Oscar. Intanto il regista è stato costretto a partecipare solo in video ai Producers Guild Awards che si sono tenuti lo scorso weekend. E ha saltato anche agli Oscar Wilde Awards (la kermesse che celebra il legame tra l’industria cinematografica irlandese e quella statunitense) di giovedì 23 marzo.

“Belfast” racconta la guerra civile tra protestanti e cattolici in Irlanda del Nord vista attraverso gli occhi di un bambino. Il film più autobiografico di Kenneth Branagh è in corsa con 7 nomination per l’Oscar nelle categorie Miglior Film, Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale, Miglior attore e attrice protagonista, Migliore canzone, Miglior sonoro.