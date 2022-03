La Rappresentante di Lista a “Back2Back”  su Rai Radio

In diretta Radio e Visual dalla sala B di via Asiago a Roma

Su Rai Radio2 torna “Back2Back Speciale Let’s Play”, l’appuntamento con i grandi ospiti musicali del venerdì sera. Domani, venerdì 25 marzo dalle 21, sarà “La Rappresentante di Lista” ad accendere il palco della sala B di via Asiago. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina si esibiranno “live”, ripercorrendo le tappe del loro viaggio musicale insieme, fino all’incredibile successo sanremese di “Ciao ciao”: quasi trentanove milioni di streaming e già disco di platino.

In conduzione, Ema Stokholma e Gino Castaldo, esperti nel calibrare musica e parole, daranno spazio, anche, al racconto inedito, personale e musicale dei due artisti, che si preparano a riabbracciare il pubblico con il tour estivo sui palchi di tutta Italia. Back2Back Speciale Let’s Play, ciclo di appuntamenti esclusivi con gli artisti italiani più amati , è su Radio 2, Rai Play Sound, in Visual su Rai Play e sui social di Radio2, con extra e contenuti speciali.