Jacob Elordi di Euphoria paparazzato con una modella

Insieme all’attore e alla modella i loro ‘amici a quattro zampe’

Sembra esser tornato l’amore nella vita di Jacob Elordi. La star di Euphoria, in cui interpreta Nate Jacobs, è stato paparazzato insieme alla modella Bianca Finch, in un parco a Los Angeles insieme ai loro cani. Solo qualche tempo fa, l’attore era stato fotografato insieme a Kendall Jenner a Parigi, durante la settimana della moda. Ma tra di loro non c’è niente di più di una conoscenza, lei ha una relazione con il cestista dell’NBA Devin Booker.

Tra le storie più importanti di Jacob ci sono quella con con Kaia Gerber, modella e figlia di Cindy Crawford, e la sua collega Zendaya conosciuta sul set di Euphoria. Inoltre, l’attore ha avuto una frequentazione con la co-protagonista di The Kissing Booth, l’attrice Joey King, che ha incontrato durante le riprese del progetto nel 2017.

diregiovani.it