“Isola dei Famosi”, prima lite tra Floriana Secondi e Antonio Zequila: “Stai zitta”

I due naufraghi sono costretti a vivere 24 ore su 24 legati da una corda di un metro e mezzo

A pochi giorni dall’inizio dell'”Isola dei Famosi“, condotta da Ilary Blasi, su Playa Palapa va in scena il primo litigio tra naufraghi.

Floriana Secondi e Antonio Zequila, costretti a vivere legati 24 ore su 24 con una corda di un metro e mezzo, sembrano non aver trovato un equilibrio e tra i due scoppia una accesa discussione.



A scaldare gli animi le abitudini quotidiane. L’attore chiede all’ex vincitrice del “Grande Fratello” di fare un bagno nelle acque cristalline di Cayo Cocino, ma Floriana si rifiuta. “E’ da stamattina che siamo in acqua – ha detto, spiegando di avere problemi fisici -. Adesso dobbiamo anche andare a fare le surfate legati con la corda? Slegati e pagherai le conseguenze”.



A quel punto Zequila perde la pazienza: “Però stai per un attimo zitta. A te non piace che io vada a nuotare e a me non piace che parli sempre, ok? Parla un po’ di meno… non accetto le persone aggressive perché io sono una persona molto tranquilla”. Floriana non nega di essere aggressiva, ma sottolinea di essere sempre sincera. Chissà se i due, che hanno sempre detto di stimarsi molto, riusciranno a riappacificarsi prima di liberarsi dalla corda.